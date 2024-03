"Questa è la segnaletica verso il cimitero"

"Certo le problematiche sono tante ma anche dalle piccole cose si vede come può stare appunto una città. L’incrocio per salire al cimitero di via Santa Lucia è uno dei tanti casi di come si trova la segnaletica verticale a Jesi". La denuncia arriva da un nostro lettore che aggiunge: "Già in passato ho provato a segnalare i problemi cittadini tramite la app ‘Municipium’ ma non c’è stata alcuna presa in carico purtroppo". "Tra via Grecia e viale Cavallotti – denuncia un altro lettore – la segnaletica orizzontale è ormai inesistente da tempo ed è molto pericoloso per chi deve svoltare. Mi è capitato più volte di assistere a incidenti o frenate brusche per via delle strisce a terra ormai inesistenti. I questi giorni fervono i lavori di riasfaltatura di via Tabano nei tratti più ammalorati. Il cantiere si sposterà poi lungo l’Asse Sud per la definitiva sistemazione di tre rotatorie (viale XXIV Maggio all’incrocio con via Ricci, tra Viale Don Minzoni e via Pasquinelli, tra la stessa via Pasquinelli e via Abruzzetti). A seguire i lavori interesseranno la rotatoria di Viale Martin Luter King.