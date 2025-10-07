"Questa scossa è un promemoria. Sfruttare i bonus per la sicurezza"

La scossa di terremoto avvertita ieri è un promemoria della natura sismica del nostro territorio. Lo sottolinea l’ingegner Stefano Capannelli, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia, che mette l’accento sulla cultura della prevenzione, tema centrale del prossimo Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia che si terrà proprio nel capoluogo dorico. "La scossa è stata molto leggera e non ho ricevuto alcuna segnalazione di danni- ha dichiarato - le Marche, e in particolare la costa, sono classificate come zona sismica da decenni. Questo ha fatto sì che, già dagli anni Trenta, si costruisse con criteri antisismici secondo le norme dell’epoca".

Il presidente ha poi colto l’occasione per guardare al futuro, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo. "Prevenire significa costruire bene, secondo le norme attuali, e ristrutturare sfruttando gli incentivi come il sisma bonus per rafforzare case e infrastrutture. Non a caso- ha concluso - la prevenzione sismica e idrogeologica sarà uno dei temi cardine del nostro evento". E sarà proprio Ancona, dal 13 al 16 ottobre, a diventare il cuore pulsante dell’ingegneria italiana. Con il titolo "Visioni: valori, innovazione, sicurezza nell’ingegneria che cambia", il 69° Congresso Nazionale porterà in città 1300 professionisti. Per quattro giorni, il Teatro delle Muse sarà il palcoscenico di un confronto serrato sui temi che disegnano il futuro del Paese: dalla prevenzione dei rischi alla modernizzazione delle infrastrutture, dalla gestione delle opere pubbliche alla cybersecurity. "Le Marche diventeranno un laboratorio dove offrire soluzioni concrete alle fragilità dei nostri territori," ha spiegato Capannelli durante la presentazione. Si parlerà di porti, nuovo Codice dei Contratti e sviluppo delle aree interne".

L’evento avrà anche un respiro internazionale: il 14 ottobre i congressisti, alloggiati su una nave da crociera, si sposteranno a Fiume (Rijeka) per un incontro con i colleghi croati. Soddisfatto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che vede nel congresso "un formidabile vettore promozionale e l’opportunità di inaugurare un nuovo filone di turismo congressuale".

Per Massimo Conti, presidente della Federazione Regionale, l’evento sarà un’occasione per riflettere sulle grandi sfide recenti, dal sisma del 2016 all’alluvione del 2022. L’ingegneria si aprirà anche alla città: il 12 ottobre, in piazza Roma, l’evento "Ingegniamoci", promosso dai giovani ingegneri, permetterà a tutti di scoprire invenzioni e visioni su sostenibilità, intelligenza artificiale e sicurezza.

Ilaria Traditi