Una commedia surreale che racconta di una famiglia in cui la mancanza di comunicazione si manifesta nell’incapacità di esprimere i sentimenti. Ecco in sintesi ‘Questa splendida non belligeranza’, in scena oggi (ore 21) al ‘Comunale’ di Chiaravalle. Marco Ceccotti firma questo spettacolo vincitore del Premio In-Box 2022, con Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano. Un figlio, ossessionato dalla morte, racconta finali di libri e film a persone alla fine della loro esistenza. Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere decorando sanitari per dittatori sanguinari. Una madre, ‘ironizzatrice cronica’, cerca la felicità nei libri horror.