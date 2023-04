Questa volta facciamo parlare proprio loro

Andrea Brusa

Quante volte abbiamo assistito a convegni o dibattiti dedicati ai giovani in cui parlavano tutti eccetto proprio loro, quegli stessi ragazzi? Quante volte la politica ha affrontato il tema giovanile riempendosi la bocca di belle parole, stuzzicanti propositi o strane idee? Quante volte sono stati strumentalizzati tanto per far vedere che ci sono anche loro? Quante volte sono stati coinvolti solo perché faceva comodo? Ebbene, ve lo diciamo noi: quelle volte sono tante. Invece, stavolta, il Carlino ha deciso di aprire gli incontri in redazione per questa campagna elettorale proprio con loro, i più giovani candidati. Per farli parlare e prenderli sul serio. E che sia solo un inizio...