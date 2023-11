Queste scritte sono uno scempio: "Non è arte. E’ solo imbrattare. Accelero sull’ordinanza antidegrado"

"Questa non è né arte né ribellione, è solamente imbrattare con il nulla i muri pubblici e privati della nostra città. Ora basta". L’assessore alla sicurezza e alla polizia locale, Giovanni Zinni, non usa mezzi termini e annuncia battaglia nei confronti dei writers, gli imbrattatori di muri e superfici pubblici, vandali e poco artisti.

L’ultima frase del post pubblicato ieri mattina sulla sua pagina Facebook (allegate ci sono le foto di Capodimonte, sora il parcheggio Traiano) la dice lunga sulla situazione, ma soprattutto annuncia un provvedimento molto importante: "Dopo le ennesime scorribande in giro per la città abbiamo deciso di dire basta _ spiega il vicesindaco Zinni al Carlino _ e per questo assieme al sindaco e soprattutto ai tecnici addetti del Comune stiamo lavorando al testo dell’ordinanza anti-degrado che presto adotteremo. Abbiamo deciso di dare un’accelerata perché il fenomeno comincia a diventare fuori controllo. Sui tempi non posso essere precisissimo, ripeto, ci stiamo lavorando affinché sia inappuntabile, ma credo che il sindaco Silvetti possa firmarla e inviarla per la promulgazione entro la fine di novembre, al massimo nei primi giorni di dicembre.

Tempo fa lei mi aveva fatto la domanda a proposito dell’ordinanza e io le avevo risposto che non era nei programmi immediati; adesso è giunto il momento adatto per promuoverla e metterla in funzione". L’ordinanza dispone soprattutto una sanzione e la possibilità per le forze dell’ordine di procedere alla denuncia, dunque a un reato penale, a cui si affiancherà l’opzione della multa amministrativa: "È proprio questo il punto, alla rilevanza penale, che farà il suo corso, noi affiancheremo l’opzione della multa. Uno strumento che nelle nostre intenzioni sarà quello di scoraggiare i vandali a commettere atti del genere _ aggiunge Zinni _ e spingere anche le rispettive famiglie a compiere uno sforzo per far comprendere ai loro figli a cosa vanno incontro. Saremo inflessibili, faremo controlli su controlli e chi sbaglia pagherà. Non è più tollerabile un simile stato delle cose". Il vicesindaco Zinni nel suo post ha pubblicato anche delle foto emblematiche di veri e propri atti vandalici, con scritte orribili su pareti e altre superfici in giro per la città. Nessun quartiere è stato risparmiato, dal centro alle periferie. È come se sia in corso una battaglia a distanza tra writers e amministrazione comunale che però adesso ha in campo anche una squadra speciale anti-degrado dei vigili urbani e la nuova centrale di riferimento del sistema di videosorveglianza.

Pierfrancesco Curzi