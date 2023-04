Queste sono le strade in porto Via Giustino, piscina a cielo aperto

Piove e le strade interne all’area portuale diventano impraticabili. Gli asfalti in città presentano delle criticità, ma nulla rispetto a quanto sta accadendo nella zona del Mandracchio dove le condizioni delle strade sono pessime. Con un vero e proprio caso, ossia una via poco conosciuta e senza sbocco, comunque sede di alcune attività industriali.

Stiamo parlando di via Giustino, una traversa laterale di via Einaudi, davanti alla sede del Cnr: ieri mattina era completamente sott’acqua. Domenica ha piovuto, è vero, ma non in maniera intensa e sicuramente non in grado di allagare alcunché, tanto meno una strada.

Il problema in quella strada, così come nella maggior parte della rete viaria di competenza portuale, è lo stato di conservazione.

Da anni, decenni forse, non viene effettuato un intervento risolutivo per sistemare gli asfalti, ma vengono applicati soltanto interventi per tappare le buche. Interventi inutili visto che i mezzi pesanti impiegano poco tempo per riscavare e peggiorare la situazione.

La sede stradale di via Fortunato Giustino non esiste più, il sistema fognario praticamente è irricevibile e quindi bastano precipitazioni normali per mandarla sott’acqua. Ieri mattina, durante il nostro sopralluogo, alcuni addetti di un’attività di quella strada hanno avuto parecchia difficoltà a non finire dentro la piscina. La parallela e molto più trafficata via del Lavoro è un altro pugno nello stomaco. La strada che conduce all’ex Tubimar, l’area interessata dal gigantesco incendio del settembre 2020, vede diverse attività tra cui il distributore del metano. La carreggiata è sfondata, i marciapiedi divelti, insomma un disastro.

Via Einaudi, la spina dorsale di quell’area del porto, non se la cava meglio. La strada collega la Zipa al resto del porto e arriva fino alla dogana, passando davanti alla cooperativa pescatori. In quel tratto condurre un veicolo, a due o quattro ruote, è un calvario.

I tir e i veicoli pesanti in transito dal Mandracchio alla nuova darsena o verso la biglietteria della stazione marittima passano di lì e le ripercussioni sul manto stradale sono purtroppo evidenti. L’intera sede stradale è sfondata, da un lato all’altro, con le fasce rotte ogni 10-15 metri. Si sono creati dei dislivelli del terreno in grado di fare danni ai veicoli. L’Autorità di sistema è responsabile della sistemazione della rete viaria di quello spazio portuale, ma di interventi sui manti stradali (a parte piccoli rattoppi) se ne sono visti pochi in quella zona. Prima delle penisole e dei grandi progetti che comunque sono importanti per Ancona, servirebbe pensare alla manutenzione ordinaria, perchè la situazione attuale non è degna di un porto come quello di Ancona.