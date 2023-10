Questione di carattere. E di politica

La trattativa per la gestione unica dei rifiuti in provincia è solo l’ultimo degli esempi di un cambiamento a tratti anche radicale dell’atteggiamento del sindaco del capoluogo in città come fuori dalle sue mura: dialogo, più apertura e meno steccati, capacità di ascolto, meno palazzo e più strada, più umiltà e meno arroganza. Se Valeria Mancinelli proprio sui rifiuti si era ritrovata le barricate dei Comuni ostili, Daniele Silvetti, al momento, quelle barricate le ha trasformate in sottili alleanze che in politichese significa che i no si sono magicamente tramutati in astensioni. Questione di carattere, si potrebbe dire. Ma anche di intelligenza politica, aggiungiamo noi.