Questione di scacchi un "gioco da re"

La città si è in parte svuotata di persone ma non mancano i turisti. E allora il museo Stupor Mundi rivendica la sua parte per diventare attrattore turistico e organizza l’evento "Scacchi, gioco di re". Che si terrà domani alle 21,00 nel ‘suo’ cortile in piazza Federico II. E lo fa servendosi di 4 stimolanti ingredienti. Il fascino dei libri antichi con la riscoperta di quello che è stato un best seller del ‘500 Scacchia ludus del cremonese Marco Gerolamo Vida riprodotto in anastatica da Marsilio editore e corredato di una nuova traduzione in italiano corrente. La passione di una nobile arte che risale al Medioevo (e lo testimoniano Federico Barbarossa e Federico II, appassionati cultori di scacchi) e una punta di diamante del panorama scacchistico attuale Fabio Bruno, a disposizione per collegare passato e presente e donare la sua competenza e giocare con il pubblico in un’inedita esperienza. L’utilizzo della tecnologia per fare cultura. Forse non tutti sanno che nel ’97 Ibm col programma Deep Blue ha fatto sì che pe la prima volta un calcolatore battesse un campione del mondo in carica Garry Kasparov. E Fabrizio Renzi Ad della start up gestore de museo, non poteva che far rifluire stimoli così innovativi.