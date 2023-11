"Questioni di famiglia" in scena domani al teatro Nuovo Melograno

"Questioni di famiglia" in scena domani alle 21 al teatro Nuovo Melograno. Si tratta di una co- produzione Scena Nuda Pacta dei Teatri tratta da Antonio e Cleopatra di Shakespeare per la regia di Andrea Collavino. Sul palco Filippo Gessi e Teresa Timpano. In un deserto africanocalabrese, che le scene di Anusc Castiglioni rievocano in modo essenziale, compaiono, seduti davanti a un muretto che li protegge e li incornicia, gli attori insieme ai personaggi, Cleopatra-Teresa e Antonio-Filippo vestiti in abiti moderni. L’inatteso accesso ad Antonio e Cleopatra arriva dal tubo di scarico, dal basso, dai residui del cibo dei divini eroi, dal basso, da dove si trova l’essere umano, che di divino ha solo il respiro e il battito del cuore. È lì che si incontrano gli eroi, negli scarti dei loro pensieri, nel quotidiano delle loro esistenze fuori dalla portata dei riflettori, nel bagno, nei chili di troppo, nelle rabbie e nelle debolezze.