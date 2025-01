"Questo è uno spettacolo indecoroso. Oggi rinuncio al gettone di presenza"

La politica torna con la pancia piena e le idee annebbiate dalle festività natalizie e la commissione diventa una farsa. Al punto da spingere il consigliere di opposizione Carlo Pesaresi, a prendere le distanze e fare un annuncio: "Non posso accettare tutto questo, così ho deciso di rinunciare al mio gettone di presenza odierno". Con il centrodestra in evidente imbarazzo, con critiche alla gestione dei lavori e accuse velate di voler prendere in ostaggio l’aula, il primo giorno di lavoro e di politica a livello cittadino si è risolto in una pessima figura nei confronti della città.

La seduta della commissione bilancio di ieri, pubblica come tutte le altre, dove la politica ha fatto davvero una brutta figura. In questo senso si inserisce l’iniziativa di Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) che ha preso la parola durante il dibattito: "Stiamo assistendo a uno spettacolo indecoroso – ha detto – e la responsabilità è legata alla gestione irrispettosa dei lavori e dei consiglieri. Una responsabilità che va ascritta a questa maggioranza di centrodestra che, pensando invece di essere al bar a giocare a tressette, si comporta in questo modo proprio sull’atto più importante di un’amministrazione, ossia il bilancio. Alla luce di tutto ciò ho deciso di rinunciare al gettone odierno previsto per i consiglieri comunali". Un gesto simbolico, parliamo di una cifra che si aggira al di sotto dei 60 euro lordi, ma che rappresenta un segnale importante.

Nel pomeriggio Pesaresi ha confermato al Carlino la sua decisione. Critici nei confronti di quanto successo ieri nella seduta mattutina della commissione anche Susanna Dini e Giacomo Petrelli, in particolare toccando proprio il tema del lavoro svolto nelle istituzioni: "Noi siamo pagati dai cittadini per stare qui e fare la nostra parte e invece stiamo perdendo soltanto tempo. Le prime due ore sono passate senza riuscire a fare qualcosa di concreto". L’unica voce della minoranza, in dissenso col resto dell’opposizione, quella di Massimo Mandarano (Italia Viva) che domani, votando il bilancio del centrodestra potrebbe passare ufficialmente in maggioranza: "Mi dissocio da quanto affermato dai miei colleghi, oggi non si è affatto perso tempo" ha detto Mandarano.