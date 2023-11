"Questo non è amore": all’infinito. In 400 sfilano per ricordare Giulia

"Questo non è amore". Frase sentita decine, centinaia di volte. Anche in questi giorni, con riferimento alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin. No, se c’è violenza (non solo fisica) non è amore. Concetto ribadito da Questura, Comune e commissione Pari opportunità della Regione, che hanno scelto quella frase come titolo dell’iniziativa che ieri ha portato alla Mole decine di studenti, oltre a molte autorità e ospiti che hanno portato la loro testimonianza. Come Loris Stecca, pugile ex campione mondiale dei supergallo che nel 2013 tentò di uccidere a coltellate la ex socia Roberta Cester, della palestra dove lavorava, con cui aveva una relazione. Stecca ha pagato per ciò che ha fatto, e soprattutto è cambiato, al punto da diventare un ‘testimonial’ della lotta contro la violenza sulle donne. Il suo messaggio agli uomini è quello di "non fare mai un gesto come il mio, qualcosa di bruttissimo, che non ha giustificazioni. Alle ragazze dico di non rimanere in silenzio, di parlare con le persone giuste, come i genitori, gli insegnanti. Non chiudetevi in voi stesse". Alla domanda se il suo fu un raptus Stecca risponde: "Fu una goccia che fece traboccare il vaso. Era lei che mi voleva a tutti i costi, e che cominciò a perseguitarmi. La vittima dello stalking ero io. Quando ha cominciato a mettere di mezzo la mia famiglia, a un certo punto sono esploso".

L’incontro è stato condotto da Stefano Masciarelli, che concorda con l’ex pugile: "No al silenzio. Le ragazze devono parlare, già alle prime avvisaglie. Basta una spinta accompagnata da una parolaccia. E’ già un allarme. Quel ragazzo non sta bene con se stesso e con la società". Gli studenti ascoltano con attenzione. C’è anche Massimo Iavarone dell’Ufficio Scolastico regionale, che ha sostenuto l’iniziativa. Per lui "l’introduzione dell’educazione affettiva nelle scuole non è più rinviabile". Il prefetto Darco Pellos sottolinea l’importanza della parola rispetto: "Si parla di rispetto per le istituzioni, per i superiori, per gli insegnanti, per i genitori, per le regole. Ma il rispetto deve essere innanzitutto per se stessi e per gli altri, per sviluppare il senso della dignità di ogni essere umano, per sentirsi come parte di un sistema unico di convivenza civile. Il rispetto deve essere parte della nostra quotidianità, oltre che della nostra stessa condizione umana". Anche l’assessore comunale Orlanda Latini parla di rispetto, "per se stessi, per il prossimo e per il proprio ambiente, la propria casa. Dobbiamo riappropriarci della nostra umanità. Sabato in piazza del Papa ci sarà un’iniziativa rivolta ai giovani. Il 1 dicembre ospiteremo la criminologa Roberta Bruzzone". Il questore Cesare Capocasa dà numeri sconvolgenti: 107 donne uccise quest’anno, 16 violenze sessuali al giorno, il 60 per cento delle donne maltrattate almeno una volta nella vita, più di duemila bambini e minori orfani di madri assassinate. "E’ un bollettino di guerra. Tre morti al giorno sono una guerra. La repressione non argina il fenomeno, che è strutturale. Serve un deciso cambiamento culturale". Per il vicequestore Marina Pepe "la repressione arriva tardi. Serve una cultura di genere, di rispetto, di accoglienza". Don Aldo Bonaiuto mostra un video in cui una giovane bulgara racconta il suo incubo: portata in Italia 13enne e subito costretta a prostituirsi. Una storia tremenda. Una delle tante, purtroppo. In serata in oltre 400 hanno sfilato nelle vie del centro, dal Viale fino a Corso Garibaldi per dire basta alla violenza sulle donne, ricordando la tragedia di Giulia Cecchettin. Universitari e femministe insieme a tanti cittadini comuni.