Questore, messaggio ai giovani: "Siate lampioni lungo la strada. La nostra sicurezza è libertà"

Tra lo schermitore azzurro Tommaso Marini che vuole essere d’esempio per i giovani, ma intanto si prepara per le prossime Olimpiadi di Parigi, e le parole del questore Cesare Capocasa rivolte ai tanti studenti presenti al Teatro delle Muse, passando per le canzoni degli Opera Pop, ieri mattina s’è celebrato ad Ancona il 172esimo anniversario della Polizia di Stato. Un traguardo che anche nel capoluogo ha sottolineato l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, ma anche per il pubblico soccorso, come sintetizza lo slogan "esserci sempre".

Di fronte alle autorità politiche, religiose e militari della città e della regione, e scandito dai video istituzionali e da momenti di intrattenimento in cui il duo Opera Pop ha cantato prima l’Inno di Mameli e poi celebri brani, Con Te Partirò, Nessun Dorma e Libiamo Ne’ Lieti Calici, il discorso del questore di Ancona, Cesare Capocasa, che dopo i messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha toccato tanti temi, dal terrorismo alla guerra, parlando anche dei più fragili, degli esclusi, di chi fugge dalle guerre. "Esserci sempre – ha detto il questore –. Il comune obiettivo è quello di garantire la sicurezza e quindi la libertà, perché non esiste libertà se non è garantita la sicurezza del vivere quotidiano. Esserci sempre è anche un solenne impegno di misurarci con le nuove sfide. Non possiamo nascondere la complessità dello scenario che abbiamo di fronte, come il terrorismo. Il rischio zero non esiste, dobbiamo intercettare i sintomi, i segni premonitori e renderli patrimonio comune come scambio di informazioni per essere il miglior argine possibile a ogni forma di terrorismo". E il messaggio agli studenti: "Siate lampioni in mezzo alla strada, le conquiste della legalità ogni giorno vanno confermate, siate protagonisti, non aspettate che vi cedano il testimone, ve lo dovete conquistare". Poi l’insidia della criminalità organizzata: "Falcone ci ha insegnato che per combattere la mafia bisogna seguire il denaro. Questa deve diventare una consapevolezza a livello globale, grazie alla tecnologia digitale che consente di tracciare flussi finanziari". Ma anche il fenomeno dilagante della violenza di genere: "Dati inquietanti e intollerabili, una velenosa gramigna che affligge la nostra società, un crimine odioso, negazione della ragione e del rispetto". Nel corso della mattinata, a piazza Cavour, presenti tutte le specialità della Polizia di Stato insieme a cinofili, artificieri, unità operative di primo intervento e reparto mobile, per accogliere i tanti studenti accorsi successivamente alle Muse.