"Questura depotenziata Agenti anche a Vieste"

"La Questura di Ancona è privata per tutta l’estate delle risorse appena giunte. Gli standard minimi di sicurezza e i servizi ai cittadini saranno garantiti solo con il sacrificio di tutti i poliziotti". Il segretario provinciale del Sap, sindacato autonomo di Polizia Filippo Moschella, lancia l’allarme aggiungendo che la notizia è ufficiale: "Otto agenti della Questura di Ancona sono stati aggregati per tutta l’estate, fino al 28 agosto, nelle località di mare, quattro a Foggia (a Vieste) e quattro a San Benedetto del Tronto. Per questo il potenziamento di 13 unità avvenuto nei giorni scorsi con i trasferimenti ministeriali è andato subito in fumo nel periodo in cui necessita maggiormente nella provincia di Ancona. Il Ministero non ha tenuto conto che Senigallia lo scorso anno è stata la prima località turistica delle Marche per presenze turistiche e Numana la terza tanto che il questore Cesare Capocasa, nei giorni scorsi, è stato costretto ad aggregare fino a settembre tre agenti della Questura al Commissariato di Senigallia per l’attività istituzionale e i numerosissimi servizi di ordine pubblico". A ciò si aggiunge il lavoro per il rilascio dei passaporti. Il Sap chiederà al Prefetto e al Questore i motivi della scelta.