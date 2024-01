Questura, pioggia di denunce e arresti: più sicurezza

La Questura di Ancona è stata impegnata, nel corso del 2023, su diversi fronti, con l’intento di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, non solo nel capoluogo dorico, ma nell’intera provincia. Anche nel corso del 2023 il capoluogo dorico è stato interessato da frequenti operazioni “Alto Impatto”, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Umbria- Marche, che ha riguardato in particolare i principali quartieri della città, centro, Archi e Piano e nel periodo estivo i controlli si sono spostati sulle zone costiere del litorale, coinvolgendo Falconara Marittima, Senigallia, Numana, Marcelli. I servizi dinamici di controllo del territorio disposti dal Questore Capocasa, realizzati a seguito di un progetto che è stato condiviso con il Prefetto di Ancona, hanno consentito di effettuare un’efficace attività preventiva – realizzando un attento monitoraggio dei soggetti che frequentano le zone cittadine di maggior affluenza – che ha determinato un notevole miglioramento del livello di "sicurezza urbana" della città. Grazie al massiccio impegno di gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’Ufficio Prevenzione Generale ha identificato 28.515 persone e controllato 9146 veicoli, consentendo di procedere alla denuncia di oltre 350 persone in stato di libertà, 39 in stato di arresto, 170 persone segnalate quali assuntori di sostanza stupefacente. Non dissimili i risultati ottenuti in provincia nei territori di competenza dei Commissariati P.S. di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, dove sono state 34.233 le persone identificate e oltre 542 le persone denunciate in stato di libertà, mentre 30 quelle in stato di arresto. La Squadra Mobile, che ha competenza nell’intera provincia, ha eseguito 61 misure cautelari per reati diversi e 17 arresti in flagranza, di cui 12 connessi alla detenzione ai fini di spaccio, con 4,349 chili di stupefacente sequestrato e 29.620 euro sequestrati. Infine, la Digos di Ancona ha denunciato in stato di libertà 30 persone.