"Qui a Castelferretti tra incuria e degrado"

Sarebbero servite "numerose segnalazioni da parte nostra, tanto con telefonate quanto con richieste al Comune", ovvero quelle segnalazioni "dei residenti di via Romero e di via Olof Palme", ma "almeno un primo intervento lo abbiamo ottenuto: la pulizia del parco pubblico in cui, nelle ultime settimane, l’erba era talmente alta da aver sommerso le panchine".

Sono alcuni cittadini di Castelferretti a rivolgersi al Carlino, per raccontare quello che si starebbe verificando in un’area della popolosa frazione falconarese.

Un’area che sorge a pochi passi dalla Superstrada 76, baricentrica rispetto al centro abitato. E per la quale, chi ci vive, sta invocando ormai da giorni più attenzione. Ecco che quel trattorino arrivato alle prime ore di martedì mattina è stato giudicato come un fatto molto positivo, questo indubbio, in quanto quell’operazione ha permesso di sistemare un parchetto che appariva da giorni sepolto dalla vegetazione incolta.

Ma i cittadini, per quanto "riconoscenti per aver provveduto alla manutenzione del verde", non le mandano a dire e, senza mezzi termini, lamentano testualmente: "Ci sentiamo dimenticati".

E allora sviscerano i problemi di quella zona. Uno dopo l’altro: "Purtroppo, a queste latitudini, sta regnando una profonda incuria – puntano l’indice –. D’accordo, stavolta la situazione del giardinetto è stata temporaneamente risolta. Ma riteniamo che sia necessaria una cura continua del decoro, perché è soprattutto una questione di igiene ambientale".

E in particolare, infatti, mettono l’accento su un altro problema: "Servirebbero interventi di derattizzazione – tuonano i residenti –. Alcuni di noi hanno visto topi e bisce anche in spazi dove, evidentemente, non dovrebbero esserci. Ed ovvero vicini alle case. C’è persino chi si è ritrovato dei ratti in cortile. Questo non può essere accettato". Tra le altre "criticità", dicono, "segnaliamo la presenza di un vecchio rudere, una costruzione dismessa ormai da moltissimi anni, che confina con alcuni condomini" che, secondo i castelfrettesi, si presenterebbe "in condizioni di profondo degrado".

Da ultimo pongono all’attenzione delle Istituzioni comunali anche il tema "della manutenzione del manto stradale, il cui ultimo rifacimento a regola d’arte risale a tempi immemori. Sarebbe auspicabile un’operazione di riqualificazione degli asfalti". Insomma, una lunga lista della spesa e varie circostanze che per gli abitanti delle vie Romero e Olof Palme andrebbero "attenzionate" e, possibilmente, "risolte da chi di competenza". Proprio per questo "abbiamo più volte segnalato la situazione al Comune" e ora invocano "interventi urgenti" per "mantenere il decoro urbano e una migliore igiene ambientale", concludono.