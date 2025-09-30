Qui centrodestra. L’abbraccio del sindaco Silvetti: "E’ il trionfo della concretezza"

"Vince la credibilità e la concretezza di Acquaroli", commenta al Carlino il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, prima di parlare, in un post, di "grande vittoria". Lungo e sincero, il suo abbraccio con il neo confermato presidente regionale Francesco Acquaroli, che entra nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere generale della Baraccola. Il comitato d’accoglienza lo allarga il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, presidente dell’Anci Marche, che in un post scriverà: "La vittoria della serietà e della competenza, delle cose fatte e dei progetti futuri. Congratulazioni a Francesco Acquaroli, riconfermato con pieno merito presidente della Regione Marche". Tra le altre fasce tricolore a presentarsi in serata al comitato di Acquaroli, quella di Numana, Gianluigi Tombolini, quella di Fano Luca Serfilippi ("Abbiamo vinto, hanno vinto le Marche. Buon lavoro presidente Francesco Acquaroli") e quella di Urbino, Maurizio Gambini ("Orgoglioso del nostro grande presidente Francesco Acquaroli. Un risultato straordinario").

Ad Ancona, nel corso del pomeriggio, sopraggiungono numerosi rappresentanze locali e nazionali dei partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc-Liste civiche, Noi Moderati), oltre alle anime civiche (Civici Marche e I Marchigiani per Acquaroli) che hanno accompagnato la riconferma del centrodestra al governo della Regione per i prossimi cinque anni. Così anche parlamentari marchigiani e non solo. Tra loro, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano (tra le prime ad arrivare e secondo la quale "l’affermazione di Francesco Acquaroli è il frutto del buon governo del centrodestra marchigiano e anche dell’attività del governo sui territori"), i senatori Elena Leonardi, Francesco Battistoni e Guido Castelli (commissario straordinario per il sisma 2016, che sui social dirà "la tua vittoria è la conferma di un grande lavoro e della fiducia dei cittadini. Complimenti, Francesco, e buon lavoro"), il deputato (anconetano) Stefano Benvenuti Gostoli per arrivare all’eurodeputato Carlo Ciccioli, anche lui tra i primi a presentarsi. Commenterà in serata: "Lavoro serio, dedizione e vicinanza al territorio premiano sempre. La riconferma di Francesco Acquaroli a presidente della Regione Marche ne è la prova concreta. Gli elettori hanno dato una risposta chiara e netta: hanno bocciato senza appello il confuso cartello delle sinistre, messe insieme per convenienza e mero calcolo elettorale, senza un progetto per le Marche", alcune delle sue parole. Da Roma, oltre ai complimenti per Acquaroli della premier Giorgia Meloni ("gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione"), anche quelli dei due vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia, per il quale "i cittadini premiano il buongoverno del centrodestra. Buon lavoro al rieletto presidente Acquaroli") e Matteo Salvini (Lega, che dirà "agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie"), nonché dei leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi ("vince, come sempre, il buongoverno, la stella polare che guida l’azione politica del centrodestra"), e Udc, Antonio De Poli (che ringraziando Acquaroli, spiegherà "con la sua guida, le Marche hanno visto aprirsi una fase di vero rinascimento, che oggi i marchigiani scelgono di confermare con forza e convinzione").