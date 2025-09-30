Qui centrosinistra. Vince la rassegnazione: "Non si poteva fare di più"

La sconfitta del centrosinistra era scritta sulla sabbia. O meglio sui volti e sull’atmosfera che ieri si respirava all’interno dell’H3, l’hub scelto da Ricci e dai suoi come quartier generale dove seguire lo spoglio e tutto il resto. Tristezza, rassegnazione, sollievo addirittura. Un esito quasi scontato, i cui contorni si erano delineati da qualche tempo grazie alla battaglia dei sondaggi, mai così azzeccati, e che ieri si sono materializzati. Alla fine il primo a mettere la faccia sulla sconfitta è stato proprio Matteo Ricci, per il resto, a parte la segretaria del Partito Democratico, Chantal Bomprezzi, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fede, e pochi altri, il centro operativo della Baraccola ha contatto solo decine di giornalisti.

Già alle 15, a urne appena chiuse, all’H3 non volava una mosca. Raggiunto il dato, assolutamente preoccupante, dell’affluenza, -10 punti rispetto alle elezioni del 2020, sono iniziati ad arrivare i primi instant poll, poi le proiezioni e infine i dati ufficiali. Tutto confermato come da pronostico. Il refrain del vertici della coalizione sconfitta, se non addirittura umiliata, è sempre lo stesso: "Non potevamo davvero fare di più" è stato il primo commento di Chantal Bomprezzi, mentre la forbice tra Acquaroli e Ricci toccava gli 8 punti di distanza. Insomma una debacle, numeri alla mano, seppur aritmeticamente, un esito forse peggiore del fallimento di cinque anni fa con Maurizio Mangialardi. Eppure dalla segretaria regionale del Partito Democratico nessun mea culpa: "Dare le mie dimissioni? Il conteggio dei voti è ancora in corso, faremo delle analisi, ma non vedo perché buttare via quanto di buono fatto. Partivamo da zero e abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Nelle Marche il Pd resta un partito forte e assieme l’ottimo risultato che si profila per la lista civica di Matteo Ricci presidente abbiamo formato un’ottima base per il futuro. Gli altri partiti e liste? Ognuno ha fatto la sua parte, li ringrazio tutti. Ho massimo rispetto per il mio partito, ora discuteremo in modo collegiale come facciamo sempre".

Verso le 7 di sera, quando il capannone del Gross Centre è semivuoto, con Ricci che se n’è appena andato, solo soletto entra Giorgio Fede, forse sorpreso dal deserto attorno. La musica è più meno la stessa dei colleghi Dem: "Prendiamo atto della riconferma alla guida della Regione Marche di Francesco Acquaroli, a cui auguriamo di lavorare per il bene di tutti i marchigiani, anche di chi non lo ha sostenuto. C’è grande rammarico e preoccupazione per i dati sull’affluenza, peggiori di quelli delle ultime Regionali, che ci dicono che i cittadini delusi e distanti dalla politica crescono – commenta Fede – Abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità e generosità a questo progetto politico, purtroppo non è bastato per superare la disaffezione dei cittadini, come invece speravamo. Ringraziamo il candidato della coalizione progressista, Matteo Ricci, per tutto l’impegno profuso in questi mesi. Il Movimento 5 Stelle c’è, continuerà a esserci e a battersi con forza per costruire un futuro migliore per le Marche".

Stefano Cencetti, il pezzo di Base Popolare che si è staccato dalla destra per appoggiare Matteo Ricci è stato il primo ad arrivare e a restare sorpreso del risultato: "Non ci sono scusanti eppure abbiamo fatto una campagna elettorale senza sosta e tra la gente". Il centrosinistra ha tenuto molto bene quasi esclusivamente in provincia di Ancona e nel capoluogo: "Un bel risultato che lenisce solo in parte il dispiacere per il risultato complessivo – spiega Giacomo Petrelli, coordinatore della campagna elettorale di Ricci nell’anconetano – Bene anche il risultato di Valeria Mancinelli. Da qui si deve ripartire e dall’affluenza bassissima: se 1 cittadino su 2 non ha votato significa che nessuna proposta è stata ritenuta valida".