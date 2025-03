"Qui è aumentato tutto. Restano prezzi accessibili"

"Sinceramente la notizia sul caro caffè non mi preoccupa, anzi, la trovo un’esagerazione. Per me l’aumento va di pari passo con i costi aumentati negli ultimi anni a livello mondiale, per i motivi che conosciamo tutti come la guerra". Flavio Zoppi, titolare del bar caffè Alla Tazza D’Oro, cerca di minimizzare sull’aumento delle tariffe legate al caffè. "Le bollette energetiche sono aumentate, come già accade da tempo, quindi non trovo clamorosa questa indagine, sinceramente – aggiunge – La guerra in Ucraina ha portato a un rallentamento delle consegne sui prodotti, che non passano più dal canale di Suez (in Egitto, ndr) ma devono compiere un giro più largo. Ora da noi il caffè costa 1,20 e il cappuccino 1,60 euro, mi sembrano prezzi giusti". Zoppi non si dice dunque preoccupato di questa tendenza, "che riflette quella vissuta in altri Paesi – dice ancora – tra l’altro facciamo torrefazione e per questo i prodotti li prepariamo da noi".

E i clienti sono sempre venuti: "Si fidano del nostro prodotto e ci conoscono da tempo – conclude il titolare del bar di Corso Mazzini – Credo anche che se l’aumento di un caffè provoca delle ripercussioni, ciò vorrebbe dire che siamo arrivati quasi che a una guerra civile, alla rivoluzione, e non vorrei augurarmi questo nonostante nel mondo oggi si stiano vivendo dei momenti folli".