"Qui gli anziani li operiamo tutti. E’ una questione di sopravvivenza"

C’è il professionista. Ma c’è, soprattutto, l’uomo. Il dottor Raffaele Pascarella, che dirige la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, rappresenta la sintesi più limpida dell’espressione precedente. Basta ascoltare, rapiti, le sue lucide parole. "I pazienti anziani che arrivano da noi sono fragilissimi, in conseguenze di fratture o politraumi – racconta al Carlino, nel suo studio –. Affinché sopravvivano, per dargli una possibilità, noi li operiamo tutti, a meno che le condizioni generali non siano compromesse. Non operarli vuol dire abbandonarli in un letto, con dolori e infezioni, fino all’exitus (l’accertamento del decesso, ndr)". E così è stato per Carolina, la nonnina di 102 anni. Altroché abbandonata, ma curata a dovere: "La signora deambulava prima di farsi male – prosegue Pascarella –. Dopo l’infortunio e il successivo intervento, l’abbiamo subito messa seduta e abbiamo provato a rimetterla in piedi ma per ora non è d’accordo. Speriamo che riesca a tornare a fare quello che faceva prima, quindi camminare". Operazioni così delicate, circa 300 all’anno per il femore nell’area ortopedica (Divisione più Clinica) dell’ospedale regionale, richiedono un certosino lavoro di squadra. E nel caso della signora ultracentenaria, oltre all’equipe di Pascarella hanno collaborato i servizi di Anestesia, Fisiatria e Fisioterapia.