"Qui la Medicina del sonno rischia di chiudere: aiutatemi"

Segue 70 pazienti al mese e con le sue mani e la sua volontà ha dato vita al servizio di "Medicina del sonno", all’interno del reparto di Neurologia clinica dell’ospedale di Torrette. Un servizio che rischia di scomparire. Chi lo ha creato, la dottoressa Laura Buratti, 48 anni, originaria di Chiaravalle, ha un contratto di lavoro in scadenza al 30 aprile che non le verrà rinnovato. Per evitare la chiusura di un servizio che, stando alla dottoressa, è molto richiesto nel territorio e per tutelare la sua professionalità Buratti ha indetto una petizione online, sulla piattaforma change.org che in pochi giorni è già arrivata a quasi 600 firme. "Ad oggi non mi sono state date garanzie di rinnovo e sono molto preoccupata – spiega Buratti al Carlino – perché come figura specializzata per i disturbi del sonno sono l’unica formata. Sono una neurologa e mi sono affacciata a queste problematiche nel 2014, quasi per caso. Non conoscendo molto la materia mi sono specializzata, a mie spese, ho fatto corsi, esami e acquistato macchinari con soldi di fondi destinati alle mie ricerche e messo in piedi il servizio. Queste patologie, lo vedo ogni giorno in ambulatorio, stanno aumentando. Ogni mese vedo 70 pazienti, il loro numero sale quotidianamente. Con sacrificio ho creato questo servizio di medicina del sonno in ambito neurologico e che non c’era prima di me. Come verrà portato avanti adesso se io non sarò confermata? I pazienti sono indignati e mi scrivono ogni giorno parole e messaggi di vicinanza". Gli strumenti che la neurologa ha acquistato sono una poligrafia, polisonnigrafi, actigrafi, ossimetri e altri per effettuare le diagnosi. "Tutti con fondi universitari della mia ricerca – osserva la dottoressa – mettendoli a disposizione dell’ospedale per prestazioni cup. Nel tempo mi ha affiancato un tecnico, Viviana Totaro che mi ha aiutato ad erogare le prestazioni. Se non mi daranno la possibilità di rimanere il servizio verrà chiuso".

ma. ver.