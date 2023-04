"Qui l’accoglienza è una vergogna"

"La situazione che ha coinvolto e coinvolge decine di richiedenti asilo costretti a dormire per strada rappresenta una vera e propria vergogna. A queste persone, che è bene ricordare scappano da contesti di guerra, violenza, fame e miseria, sono negati i più elementari diritti umani, tra cui appunto l’accoglienza. Vorrei inoltre aggiungere che si tratta di una chiara violazione del diritto internazionale nel momento in cui alle stesse persone viene impedito di formalizzare la propria domanda di protezione internazionale con conseguente impossibilità di accedere ai servizi di accoglienza previsti dalle legge. A completare il deprecabile quadro vi sono poi i numerosi sgomberi attuati dall’amministrazione comunale tramite la polizia locale con annesso sequestro di beni di prima necessità. Il contesto così delineato è il frutto di anni di politiche migratorie fallaci, di una situazione di declassamento e definanziamento della questura di Ancona e, non per ultimo, di un clima di odio e intolleranza che ha fatto dello straniero il nemico numero uno. La verità è che le politiche repressive ed escludenti dei governi di centrosinistra e centrodestra, invece di regolarizzare il fenomeno migratorio, non hanno fatto altro che creare ulteriori sacche di ‘clandestinità’ e conseguenti fenomeni di ‘irregolarità’. Noi siamo invece convinti che non vi sia altra strada rispetto a quella di perseguire con convinzione politiche migratorie fondate su regolarizzazioni diffuse, accoglienza sul territorio e integrazione socio lavorativa".