Qui si preferisce Elly I voti per la regione

Si contano le schede che è già notte fonda nella sede del Partito Democratico della provincia di Fermo, sono 2.669 le persone che hanno sfidato l’intenso maltempo per presentarsi in uno dei 21 seggi allestiti sul territorio per le primarie del Pd. Il Fermano alla fine si è pronunciato per Elly Schlein segretaria con 1.446 voti che sorpassano Stefano Bonaccini fermo a 1.182 preferenze. Schlein ha vinto ovunque tranne che a Monte Urano, ai seggi della Corva e del centro (a Porto Sant’Elpidio), a Servigliano, dove si esprimeva il parlamentare Francesco Verducci, e a Massa Fermana. In 31 hanno lasciato scheda bianca, 10 le nulle, più complesso lo spoglio per la scelta della segretaria regionale tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria. Ma alla fine Bomprezzi vince con 1.390 voti contro i 1.095 di Bellomaria.

Anche gli ascolani hanno scelto Elly Schlein. Per la segreteria regionale la spunta Michela Bellomaria. L’esito delle primarie del Pd nel piceno ha premiato le due candidate. Questi i dati nazionali: Borgo Solestà–Campo Parignano 199 votanti, Schlein 141 (74,21%), 49 Bonaccini (25,79%), nulle 9, bianche 0; centro storico–Porta Maggiore 364 votanti, Schlein 247 (68,61%), Bonaccini 113 (31,39%), nulle 2, bianche 2; Monticelli 162 votanti, Schlein 91 (57,96%), Bonaccini 66 (42,04%), nulle 3, bianche 2. Per quanto riguarda la regione invece gli elettori si sono espressi così: Borgo Solestà–Campo Parignano, Bellomaria 141 (77,05%), Bomprezzi 42 (22,95%); centro storico–Porta Maggiore, Bellomaria 135 (42,86%), Bomprezzi 121 (38,41%); Monticelli, Bellomaria 104 (65,41%), Bomprezzi 55 (34,59%).