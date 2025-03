"Qui si trovano anche i parcheggi"

Marco Mencarelli è il titolare della palestra di via dell’Industria dove si insegnano sport da combattimento: "Sono molto soddisfatto delle Palombare – spiega – qui va tutto bene. Il quartiere è servito, curato, forse c’è un po’ di chiusura da parte degli abitanti, quelli che sono qui da prima che le Palombare cambiassero volto. I parcheggi? No, qui si trovano. Vengo dal centro, dove avevo un’attività, lì era un problema. Qui no, e c’è molta collaborazione, anche tra i commercianti. Un quartiere in crescita. Abbiamo scelto di spostarci qui proprio perché abbiamo visto una piazza gremita di bambini e abbiamo capito che è un quartiere che sta rinascendo, il posto giusto per aprire una palestra. La gente ha capito che per stare bene bisogna mantenersi in forma. Infatti da noi ci sono tanti bambini che fanno sport da combattimento".