Quindici coibentatori nel settore navale

Provincia sede lavoro Ancona Data scadenza: 050124. Numero Candidati: 15 Qualifica: coibentatore. Codice offerta 4559494. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Azienda operante nel settore navale ricerca ai sensi della procedura del dpcm "flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" n. 15 aiuto coibentatori con esperienza. Mansioni: tipiche del ruolo. Titolo di studio: diploma. Conoscenze linguistiche: lingua italiana scritta, parlata e compresa. Automunitomotomunito. Disponibilità a trasferte in ambito provinciale e nazionale. Sede di lavoro: Ancona. Orario di lavoro settimanale: Tempo pieno. Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato o determinato. Retribuzione prevista come da Ccnl applicato dal datore di lavoro. Per candidarsi inviare il curriculum al seguente indirizzo mail: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it indicando nell’oggetto il Codice di Riferimento 4559494