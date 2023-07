"R-estate in biblioteca" Aperitivi e film

In attesa della ‘notte dei musei’ che si terrà sabato anche nella città della carta, è in programma oggi ‘R-estate in biblioteca’ nuovo evento a cura della biblioteca multimediale R. Sassi. Dalle 18 alle 20, aperitivo al Loggiato San Francesco e proiezione di cortometraggi nei locali della galleria della biblioteca. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione con Fabriano Film Fest e Fabriano Movie District Fmd. Nel Loggiato San Francesco in questa occasione parte anche la prima edizione dell’iniziativa "Adotta un libro". I partecipanti potranno scegliere il proprio libro preferito che la biblioteca donerà loro. Un’occasione da non perdere per vivere il centro storico, assistere alla proiezione di cortometraggi nella bella cornice della Biblioteca del loggiato. Info 0732709390 oppure: [email protected] Sabato poi l’apertura pomeridiana dei musei fino alle 23. Sei incontri per scoprire la storia e tutti i segreti di questi luoghi, con la possibilità di visite guidate a cura del personale museale in due fasce orarie, alle 21.15 e alle 22.15, con un biglietto simbolico di 3 euro.