Rabbia Barontini "Quella finale sfiorata per undici centesimi Ho dato il massimo"

di Michele Carletti

Sarebbe stato un Mondiale magico per l’atletica anconetana se fosse arrivata anche la finale negli 800 metri per Simone Barontini dopo il trionfo nel salto in alto di Gianmarco Tamberi. Una finale solo sfiorata.

Cosa gli è mancato?

"Un po’ di fortuna che aiuta sempre. Perché l’anno scorso, a Eugene, con il tempo che ho fatto si andava a medaglia. Non ci sono mai state semifinali così forti, anche se me l’aspettavo. L’ho persa per soli undici centesimi. Non posso recriminarmi grandi cose. Ho dato il massimo e penso che si sia visto. Tatticamente ho fatto una gara perfetta, sono stati semplicemente più bravi gli avversari. E quindi di rammarichi ne ho ben pochi".

L’interpretazione della gara? "Sono molto felice di come l’ho interpretata tatticamente, perché avevamo programmato una gara d’assalto per le prime posizioni invece... La partenza è stata molto forte e quindi mi sono messo dietro e poi ho risalito la trafila".

Se fosse capitato nella seconda batteria forse sarebbe stato più agevole?

"La mia batteria era la più tosta. I se e i ma però sono il paradiso dei c.......".

È ancora arrabbiato come ha detto a caldo in tivù?

"Una rabbia giusta. Chiamiamola delusione, consapevole comunque di aver fatto una bella cosa".

Soddisfatto del primato personale?

"Difficile dopo che non sei entrato in una finale mondiale, anche se guardando indietro sono consapevole di aver fatto una bella cosa. Fare meglio di così era veramente difficile". Che voto si darebbe?

"Lascio giudicare gli altri".

Il suo coach le ha dato 10.

"E’ mancata la lode per quegli undici centesimi. Sarebbe stato bellissimo poter correre la finale. Speriamo arrivi l’anno prossimo. Alle Olimpiadi. Perché agli Europei è l’obiettivo minimo. Si correrà a Roma. Andremo per vincere una medaglia".

Se l’aspettava un miglioramento così nel giro di un anno?

"Sì. Il 2022 è stata una stagione difficile, travagliata, con un po’ di problemini che mi hanno rallentato. Quest’anno le cose sono andate abbastanza lisce, non mi sono mai sentito così tanto in condizione. L’annata scorsa mi ha lasciato poi un po’ di convinzione nei propri mezzi soprattutto dopo la finale dell’Europeo".

Cosa vi siete detti con il coach?

"Che prima o poi ci arriveremo alla finale".

E con Gimbo invece?

"Abbiamo parlato tanto, è stato un bel momento. È contento di quello che fa lui e che poi riesce a trasmettere. E ha visto che ho messo del mio. È molto orgolioso di questo".

Vuole ringraziare qualcuno? "Tutti quelli che mi hanno supportato, in primis mamma, papà, mia sorella, la mia amica Marianna e Fabrizio (coach Dubbini, ndr) e la moglie che sono saliti tutti a Budapest".

Prossimi impegni?

"Il 2 settembre debutterò nella Diamond League in Cina, a Xiamen. Poi forse un altro paio di gare tra cui Bruxelles e un’altra a sorpresa" chiude il ragazzo delle Fiamme Azzurre.