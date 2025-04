Rabini e la copertura della tribuna: "Silenzio dall’amministrazione"

"È davvero una vergogna essere tra i pochissimi paesi delle Marche a non avere una tribuna coperta per il proprio stadio comunale, il ’Montenovo’. Nella passata amministrazione, quella fino al 2021, in cui il sottoscritto era ancora consigliere comunale, fu, quello della tribuna coperta, un tema così fortemente dibattuto e acceso, che alla fine, si riuscì a inserirlo nel Documento unico di Programmazione del 2022". A denunciarlo è Lorenzo Rabini, coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia Camerano, che cita il Dup sull’argomento: "È prevista l’acquisizione dei pareri di competenza per la realizzazione della copertura della tribuna del campo e l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori", c’è scritto. Il progetto era stato preparato e inserito in bilancio anche una cifra pari a 70mila euro derivante dal completamento del secondo stralcio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del campo sportivo". Poi il nulla. "Con l’avvio di questa nuova Amministrazione della tribuna coperta neanche più l’ombra e anche la cifra individuata è, di fatto, sparita".