Rabini nominato commissario di Fratelli d’Italia

Cambio al vertice di Fratelli d’Italia, a Camerano, col ritorno come responsabile di una figura storica della destra, Lorenzo Rabini. La nomina a commissario è stata effettuata dal coordinatore provinciale Carlo Ciccioli. Per vent’anni consecutivi (fino al 2021) Rabini è stato consigliere comunale e per quasi quindici consigliere provinciale. Ora ricopre l’incarico di capo della segreteria del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. "Ringrazio Ciccioli per la nomina a commissario e ringrazio anche quanto fatto nel ruolo di portavoce comunale da Francesco Marzocchi, cui avevo lasciato l’incarico due anni e mezzo fa – dice Rabini –. Sarà mio compito ricostruire un gruppo organizzato di FdI a Camerano. Da fare non manca, a Camerano si vive perennemente in uno stato di decadenza. Non possiamo pensare di arrivare alle elezioni del 2026 senza almeno scuotere le coscienze".