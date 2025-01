"Raccolta botanica": il progetto di recupero del sindaco di Filottrano

Il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi ha lanciato un nuovo progetto innovativo chiamato "Raccolta botanica" che mira a raccogliere alberi e piante da esterno che i cittadini non possono più curare o che non desiderano più mantenere. L’iniziativa è nata dalla crescente consapevolezza dell’importanza della biodiversità e della necessità di preservare il verde urbano. La raccolta prevede la creazione di punti di raccolta, una volta al mese, contattando l’assessore all’Ambiente Teo Benigni, dove i cittadini possono portare le loro piante che verranno poi curate e ripiantate, in modo da portare avanti il progetto iniziato nel 2023 che ha portato alla realizzazione del "Campo delle Mani", contribuendo così a migliorare l’ambiente e la qualità della vita nella comunità marchigiana. "E’ importante per promuovere una cultura del rispetto per la natura", ha detto.