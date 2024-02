"Raccolta del farmaco, per la 24esima giornata donate 600mila medicine"

"Durante la 24esima giornata di raccolta del farmaco di banco farmaceutico, sono state donate quasi 600mila confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro. Aiuteranno almeno 430mila persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.012 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Tali realtà hanno espresso un fabbisogno di 1.381.845 farmaci, coperto, grazie alla Grf, al 42%. All’iniziativa hanno aderito 5.689 farmacie in tutta Italia. Sono stati coinvolti più di 25mila volontari e oltre 19mila farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco farmaceutico oltre 840mila euro".

"Ad Ancona e provincia, hanno aderito 64 farmacie (44% delle farmacie della provincia) e sono state raccolte 7.450 confezioni (pari a un valore di 62.677 euro, 21% in più rispetto al 2023) che aiuteranno 2480 ospiti di realtà assistenziali. Il coinvolgimento delle farmacie, il contributo di tante associazioni di volontariato durante la settimana di raccolta, la risposta generosa dei nostri cittadini hanno permesso di raccogliere 11mila farmaci in più dello scorso anno. Sarà così possibile rispondere al 90% del fabbisogno espresso dagli enti assistenziali presenti nel nostro territorio che si occupano delle persone in povertà sanitaria. Nella Regione Marche, hanno aderito 190 farmacie e sono state raccolte 21mila confezioni di farmaci (pari a un valore di 174.200 euro, 8% in più del 2023) che contribuiranno a curare 15.582 persone aiutate da 94 realtà del territorio regionale. A livello regionale, la risposta dei nostri cittadini consente di rispondere all’83% del fabbisogno espresso dalle realtà assistenziali. La giornata si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, col patrocinio di Aifa e la collaborazione di diverse altre realtà. È necessario continuare a sostenere le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi: la spesa farmaceutica a carico del Sistema sanitario nazionale è pari a 12.5 miliardi di euro, mentre 9.9 miliardi sono pagati dalle famiglie".

"Sia da quelle non povere, sia da quelle povere, che pagano interamente il costo dei farmaci da banco e (salvo esenzioni) il ticket. Senza il terzo settore sanitario la tenuta della sanità italiana sarebbe a rischio. Le associazioni benefiche, infatti, sono almeno 1/5 del totale delle strutture sanitarie italiane (oltre 27.000)".

Banco Farmaceutico Ancona