Raccolta di firme, a breve si parte

"Non riesco a immaginare il quartiere senza la Nuova Virtus. Tutti noi abbiamo avuto o abbiamo un figlio, un nipote o un amico che ha frequentato questo impianto. Per questo dobbiamo dare visibilità al problema stando però attenti a non fare passi falsi che potrebbero compromettere l’obiettivo comune di tutti i 6500 abitanti del quartiere e non solo loro, visto che l’impianto viene utilizzato anche da persone di tutte le parti della città".

Sono le parole del presidente del quartiere Cesuola Amleto Gazza intervenuto all’incontro organizzato da un gruppo di genitori di atleti che frequentano gli spazi gestisti dalla nuova Virtus e di proprietà della parrocchia di San Giovanni Bono, intenzionata a vendere il terreno. Gli intervenuti nella sala del quartiere, hanno proposto di formare un comitato e avviare una raccolta firme per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e favorire una soluzione di compromesso che porti alla donazione dell’area al Comune che si è detto disponibile a riceverla, incaricandosi degli interventi di manutenzione straordinaria.

l.r.