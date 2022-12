Raccolta differenziata al 76%: tra i risultati migliori della regione

La percentuale dell’anno 2022 di raccolta differenziata a Osimo si attesta al 76,37 per cento, tra i migliori risultati della provincia per i Comuni sopra i 30mila abitanti. Risultati che hanno permesso di iniziare la sperimentazione della tariffa puntuale in centro storico e poi è partita la gara per la fornitura delle isole informatizzate. Il sistema di raccolta del rifiuto prevede cassonetti dotati di microchip che registrano il conferimento riconoscendo la tessera usata dall’utente come una sorta di chiave elettronica personale grazie ad un contributo regionale di circa 450mila euro. L’anno 2023 vedrà la totale sostituzione delle isole di prossimità del centro storico con i cassonetti intelligenti che misureranno i conferimenti delle singole utenze per arrivare all’applicazione della tariffa puntuale per la fine del mandato Pugnaloni. L’attenzione all’ambiente è a tutto tondo: nel mese di ottobre sono stati eseguiti dei sopralluoghi nei siti oggetto di riconfigurazione e di nuova installazione in co-siting delle antenne da parte dei vari gestori per verificare i livelli di campo elettromagnetico presenti nelle aree circostanti. In particolare nel 2022 si attendeva l’attivazione della nuova stazione radio base realizzata nel 2021 ed ubicata a Casenuove. L’impianto, installato dal gestore Iliad, non è ancora stato attivato. L’opera intercomunale (Osimo, Loreto, Recanati) della Ciclovia del Musone poi, finanziata con fondi regionali per 650mila euro e comunali per 40mila euro, è giunta nella fase finale, essendo appena stato approvato il progetto definitivo. L’aumento dei costi a fronte dello stesso contributo regionale ha portato l’amministrazione a prendere una decisione alternativa, rinunciare al ponte e sostituire quell’investimento con la riqualificazione del lago comunale di Campocavallo e il rifacimento di tutto il manto dell’anello Girardengo (depolverizzato in zona limitrofa al corso d’acqua e asfaltato in zona più lontana). I lavori per la pista ciclopedonale "Passatempo-via Capanne" inizieranno appena il tempo lo permetterà e l’opera dovrà essere terminata entro e non oltre maggio. La "Vescovara-Covo" impegnerà risorse per 530mila euro ed è stato dato il via al procedimento con i proprietari per l’accordo bonario.