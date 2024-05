Raccolta differenziata da record. Anconambiente raggiunge il 65%: "L’azienda unica verso i 50 anni"

Raccolta differenziata, Ancona supera per la prima volta il 65%. Un risultato storico per il capoluogo di regione quello raggiunto nel 2023, nonostante la sua dimensione, la sua conformazione orografica e insediativa e il numero di cittadini che, oltre ai residenti, vede ogni giorno una quota significativa di city users della città. Molto bene gli altri comuni gestiti da AnconAmbiente, Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi e Serra de’ Conti, che, sempre nel 2023 stando ai dati diffusi ieri, hanno raggiunto ottime percentuali. Gestione che dal prossimo anno potrebbe allargarsi a tutti i comuni del territorio provinciale se il progetto di affidamento dei ciclo dei rifiuti a una società pubblica ‘in house’ andrà a buon fine. Il tempo corre ed entro giugno vanno raccolti i pareri dei singoli comuni: "Siamo sereni _ ha detto il presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto al termine di una seduta del Cd’A dell’azienda _, i tempi saranno rispettati. Quella del 30 giugno non è una tagliola, l’importante è seguire tutti i passi necessari cercando di migliorare l’offerta fatta in passato con lo stesso sistema. Stavolta abbiamo un’arma in più a nostro favore, ossia il fatto che al centro del progetto c’è un’azienda unica che proprio nel 2024 compie 50 anni di attività ed esperienza. Il percorso prevede l’ingresso dei comuni di varie zone, dal 1° gennaio del 2025 quelli della Vallesina e del sud della provincia, al 2026 quelli della Valle del Misa". Gitto ha confermato il buon risultato complessivo del bilancio 2023 di AnconAmbiente con un utile di oltre 786mila euro, pari più meno alla somma prelevata dal Comune di Ancona, che controlla il 90% dell’azienda, per finanziare la prima variazione di bilancio del 2024 con 714mila euro: "La nostra azienda continua a fare utili, era successo anche nel 2021 e nel 2022 dopo il Covid e con l’aumento del costo dell’energia". All’incontro in sede c’era anche l’assessore con delega ai rapporti con la partecipata, Stefano Tombolini, che non ha confermato se per la prossima variazione, in calendario entro maggio, l’amministrazione comunale preleverà parte delle riserve di AnconAmbiente (ne prenderà 600mila da VivaServizi). Tornando alla differenziata, Ancona segue un percorso di costante crescita negli ultimi 7 anni che dal 2017 (55.6%) a oggi ha permesso di incrementare il valore di circa 10 punti. Il capoluogo di regione, con il 65,27% di raccolta differenziata nel 2023, si conforma agli standard nazionali. Un traguardo che Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti hanno raggiunto da tempo e che anche nel 2023 confermano. Nello specifico Cerreto d’Esi arriva al 78,36%, Fabriano al 72,46%, Sassoferrato al 77,78% e Serra De Conti al 78,18%.

p.cu.