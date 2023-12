Raccolta differenziata, ecco le isole smart in corso Matteotti. Tessere in distribuzione

Saranno attivate venerdì le nuove isole smart del centro. Da oggi in distribuzione le tesserine. "Il 15 dicembre saranno attivate le nuove isole per la raccolta differenziata in corso Matteotti, su strade e piazze vicine. I residenti maggiorenni potranno conferire con la tessera sanitaria. I non residenti e titolari di attività con apposita tessera, in distribuzione da domani (oggi, ndr) nella sede di JesiServizi, in piazza della Repubblica, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 16".