Raccolta firme per il cane ucciso dal poliziotto con un colpo di pistola

E’ partita una raccolta firme per chiedere giustizia sul cane Narcos ucciso domenica pomeriggio con la pistola, da un poliziotto, durante un controllo antidroga. La piattaforma su cui l’iniziativa è stata diffusa è quella di change.org e in 48 ore ieri sera aveva superato le 21mila firme. "Chiedi giustizia per Narcos" si chiama l’iniziativa e nel presentarla viene spiegato che "non è accettabile l’uso di un’arma da fuoco contro un animale innocente".

La petizione chiede e sollecita una indagine trasparente sull’accaduto e che vengano attuate nuove linee guida più restrittive sull’utilizzo delle armi da fuoco in circostanze simili "per evitare che tragedie del genere possano ripetersi e che vengano presi seri provvedimenti verso l’ufficiale di polizia che ha sparato e verso i colleghi che non lo hanno fermato e non hanno aiutato l’animale".

La proprietaria del cane, un meticcio simil pitbull di due anni, ha denunciato l’uccisione dell’animale ai carabinieri di Chiaravalle e si è affidata ad un avvocato di Jesi, Rino Bartera. Si attende che la Procura apra un fascicolo sulla morte dell’animale, come atto dovuto a chiarire se ci siano o meno responsabilità da parte del poliziotto. La questura ha già chiarito che l’agente ha sparato per difesa perché il cane gli sarebbe stato aizzato contro.

La carcassa dell’animale intanto è stata affidata al servizio veterinario dell’ex Crass, ad Ancona, per un accertamento. Sulla morte di Narcos è intervenuta anche la garante degli animali del Comune di Ancona, l’avvocato Vanessa Marini: "Confido che le autorità chiamate ad intervenire facciano luce".