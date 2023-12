Raccolta firme per una rotatoria tra via Cesaretti e la statale

È partita una raccolta firme al centro sportivo Happiness di Loreto, che sarà presentata in Comune a inizio anno, per sollecitare un intervento dell’amministrazione comunale riguardo il problema della viabilità all’incrocio tra via Cesaretti (la via davanti alla palestra) e la statale 16.

"Attualmente la viabilità consente, in uscita da via Cesaretti, la sola svolta a destra in direzione Loreto – recita il testo che portano avanti i cittadini –. Siccome un gran numero di persone che utilizza lo svincolo ha la necessità di girare anche verso sinistra e dato che è un punto di svolta fondamentale anche per coloro che provengono dall’autostrada e hanno necessità di cambiare direzione, chiediamo che per migliorare la sicurezza e la viabilità, le autorità competenti si attivino con la Provincia, formale proprietaria della statale 16, per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via Cesaretti e la statale o altra soluzione che renda possibile svoltare in sicurezza e legalità in entrambe le direzioni di marcia".

Polemiche anche nella vicina Villa Musone, dove spesso si verificano incidenti lungo la via principale: proprio ieri mattina attorno alle 8 un’auto e uno scooter si sono scontrati davanti alla chiesa. Ferito in maniera non grave il conducente del ciclomotore. Traffico in tilt per circa mezz’ora.