Raccolta fondi per Antonio Da 12 anni lotta con la Sla

"Se c’è una cosa positiva che ho imparato da questa malattia è la grande solidarietà che ci circonda. Ancora oggi certi gesti ci lasciano senza parole. L’associazione culturale "Il Sipario" ha organizzato una replica del recital Agnese dolce Agnese il cui ricavato sarà destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di medicinali per Antonio". A parlare è Maila Pigliapoco, la moglie di Antonio lo chef affetto da Sla. Una storia quella di Antonio di grandissima forza, di solidarietà e di solidarietà quotidiana. Antonio Brocani è il cuoco jesino, sessantadue, malato di Sla, a cui nel 2011 è stata diagnosticata questa terribile malattia. Da dieci è completamente allettato e tracheotomizzato e ultimamente le sue condizioni sono peggiorate. Antonio ha continuamente bisogno di sua moglie Maila che per lui ha lasciato il suo lavoro. Ma le cure di cui lui necessita hanno costi importanti da sostenere ed ecco che la solidarietà si rivela preziosa. "Grazie a questa iniziativa utilizzeremo i fondi ricavati – spiega Maila Pigliapoco - per gli integratori che dobbiamo ordinare all’estero, per le fisioterapie e anche per le bollette energetiche, ultimamente soprattutto per il riscaldamento. Antonio dopo l’ultimo ricovero ha avuto tanti problemi oltre ad una piaga da decubito al quarto stadio sorta quando era in ospedale e che non riusciamo ancora chiudere. Ha spesso delle coliche renali. Sta perdendo quasi del tutto l’uso degli occhi, non li muove proprio più ma regge.. regge solo per noi". Una grande lezione di vita, la prova tangibile di un amore in grado di superare ogni difficoltà. Una storia che continua a commuovere e riscuotere tanta solidarietà. L’associazione "Il Sipario" ha deciso ora di realizzate e una raccolta fondi per Antonio: lo spettacolo ‘Agnese dolce Agnese’ si terrà il 12 marzo (ore 17,15) al teatro Concordia di Cupramontana. Ingresso ad offerta: 15 euro (biglietti al numero: 339 2491511). "Agnese dolce Agnese" è il recital tributo ad Ivan Graziani, nato in occasione dei 25 anni dalla sua morte. Uno spettacolo liberamente ispirato alla canzone Scappo di casa scritto e diretto da Claudio Corinaldesi da cinquant’anni impegnato nel mondo del teatro. Un omaggio al cantautore con la chitarra rock della musica d’autore italiana. "Graziani è un cantautore delle storie di strada e ogni sua canzone è un canovaccio teatrale – ha spiegato Corinaldesi -. Da tempo sognavo di mettere in scena un recital così. Il titolo dello spettacolo "Agnese dolce Agnese" riprende una delle sue canzoni più belle. In realtà tutto nasce da un altro brano: ‘Scappo di casa’, dall’album Pigro. Sul palco ci saranno attori e una band".

Sara Ferreri