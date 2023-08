"Raccolta per i vestiti, degrado ai cassonetti"

"Quei cassonetti che dovrebbero servire per la raccolta di vestiti e di accessori usati, a Fabriano diventano sempre più spesso luogo di degrado". Così il consigliere Pino Pariano parla di "vere e proprie discariche a cielo aperto dove i vestiti, invece di essere all’interno del cassonetto, si trovano sparpagliati tutt’intorno". "Degrado che – rimarca il consigliere di opposizione che chiede un intervento della giunta Ghergo - richiama degrado con incivili che uniscono ulteriore immondizia a quella che già si trova sul marciapiede, proprio come sta succedendo in zona Borgo. Fuori dai cassonetti vestiti, scarpe, buste. Secondo il mio punto di vista, si tratterebbe infatti di persone che, alla ricerca di vestiti, la notte cercano di recuperarli direttamente dal cassonetto. Poi quelli che non interessano vengono abbandonati sul marciapiede. Come al solito la mancanza di decoro e di pulizia richiama ulteriore degrado e ci sono persone che utilizzano quella che ormai è diventata una discarica per abbandonare anche altro tipo di immondizia. A quel punto la strada diventa un accumulo di rifiuti".