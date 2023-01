Raccolta porta a porta: scattano le proteste

Il Comune l’aveva definita "una rivoluzione per la raccolta differenziata" nella zona centro sud della città. Eppure non tutti i cittadini, specialmente la fascia più avanti con l’età, sembra abbiano aver digerito il piano varato dell’Ente in sinergia con Marche Multiservizi Falconara a partire dal 30 dicembre scorso, quando è stato introdotto il nuovo sistema porta a porta per il conferimento dei rifiuti secchi. Sistema che interessa l’area compresa tra le vie Palombina Vecchia, Ville, Volta, Spagnoli, Italia e dei Mille e che coinvolge quasi 3.800 abitanti, pari a circa 1.900 utenze Tari.

Dal popoloso quartiere di Palombina starebbero piovendo critiche e sono lamentate difficoltà degli anziani nel scendere in strada per trasportare la spazzatura "indifferenziata" nelle fasce orarie notturne.

Provando a spiegare il servizio, che si articola il giovedì e il venerdì: il giovedì, dalle 20 alle 6, le persone devono esporre il bidone sul marciapiede per favorire il recupero dell’immondizia agli operatori ecologici che, invece, avviene l’indomani (il venerdì).

Finita l’operazione, il bidone viene ripreso dal proprietario e riposto all’interno dell’abitazione, della terrazza o del cortile. È soltanto questione di abitudine ad una modalità domiciliare della raccolta dei rifiuti? Forse.

Sicuramente implica un comportamento virtuoso della cittadinanza, in considerazione che pian piano stanno sparendo i grandi cassonetti stradali per la raccolta del secco, sostituiti - per tutte le famiglie – con bidoncini da 40 litri.

Per i grandi condomini e per le maggiori utenze, invece, si stanno utilizzando bidoni di dimensioni diverse (da 120 a 660 litri), a seconda del numero di famiglie residenti in ogni condominio o della quantità di rifiuti secchi smaltita dalle attività economiche. A

lle famiglie che devono smaltire pannolini o pannoloni è assicurato un passaggio aggiuntivo il martedì da parte del personale di Marche Multiservizi.

Allo stato attuale delle cose, come da istruzioni del Comune dei mesi scorsi, siamo ancora nel "periodo di transizione di circa tre settimane prima che la raccolta porta a porta della frazione secca entri a regime: fino a metà gennaio saranno mantenuti i cassonetti stradali, anche per venire incontro a quanti si sono assentati durante le feste natalizie e che erano presenti al momento della consegna del materiale".

Per segnalare difficoltà o disservizi si può contattare il numero verde di Marche Multiservizi allo 800894404, attivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13. A molti il porta a porta piace, all’utenza anziana più no che sì: il tempo sistemerà tutto?

Giacomo Giampieri