Raccolta rifiuti garantita: occhio ai cambi

AnconAmbiente: servizi regolari per Pasqua e 25 aprile, ma con alcune chiusure. In vista delle festività pasquali e della Festa della Liberazione, AnconAmbiente fa sapere che i "servizi di raccolta rifiuti porta a porta e lo spazzamento stradale saranno garantiti regolarmente. Tuttavia, sono previste alcune modifiche agli orari di apertura dei CentrAmbiente e dello Sportello al Pubblico.

Ecco le variazioni: per lunedì 21 aprile (Pasquetta), chiusi i CentrAmbiente di Ancona e dell’Alta Vallesina. Dal 22 al 24 aprile lo Sportello al Pubblico sospenderà esclusivamente la vendita di materiali come sacchi e Big Bag. Tutti gli altri servizi resteranno attivi e disponibili. Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione) saranno chiusi i CentrAmbiente di Ancona e dell’Alta Vallesina; mentre sabato 26 aprile: il CentrAmbiente di Posatora sarà chiuso nel pomeriggio, mentre resterà aperto regolarmente al mattino il centro di Via del Commercio 27.

AnconAmbiente "invita gli utenti a tenere conto delle chiusure per organizzare per tempo l’accesso ai CentrAmbiente e l’eventuale acquisto di materiali. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.anconambiente.it o contattare il numero verde dell’azienda.