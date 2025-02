Ancona, 198 chili di rifiuti in una giornata ‘Plastic free’

Ancona, 24 febbraio 2025 - In tutto 25 volontari si sono uniti per un clean-up straordinario a Collemarino, nell’area tra il parcheggio e la spiaggia, con un’attenzione particolare alla duna costiera. Sono stati 198 i chili di rifiuti rimossi, tra cui un telaio di motorino, una bicicletta e due lettori dvd, centinaia di mozziconi di sigaretta e nell’area della duna, soffocata dai rifiuti: reti per le cozze, bastoncini di cotton fioc, accendini e infiniti scarti di plastica arrivati dal mare. La duna di Collemarino è un habitat fragile e ricco di biodiversità, casa di numerose specie che qui trovano rifugio e nutrimento.

Ma i rifiuti abbandonati ne minacciano la sopravvivenza. "Grazie a tutti i partecipanti per l’energia e l’impegno, al Comune di Ancona per il patrocinio e a The Mole per il supporto - dice Elena Sofia Doria, referente locale Plastic Free di Ancona -. Stiamo già organizzando un altro grande evento per il mese di aprile in collaborazione con altre associazioni della Città di Ancona".

"Colgo l'occasione per ringraziare, a nome di tutto il Team Plastic Free Marche e Umbria, i nostri Referenti Locali di Ancona Elena Sofia Doria, Massimiliano Lelli e Nicolò Lovadina - aggiunge Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free - sono sempre molto attivi e fanno un grande gioco di squadra. Estendo i ringraziamenti a tutti i volontari Plastic Free intervenuti, all'assessore Marco Battino ed a tutta l'amministrazione comunale anconetana, sempre molto attenta alle diverse problematiche ambientali e vicina alle nostre attività di pulizia e sensibilizzazione. Non a caso anche quest'anno hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di Comune Plastic Free che ritireremo insieme a Napoli il prossimo 8 marzo. Un ultimo ringraziamento anche alla Polizia Locale.