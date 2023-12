Raccolta smart in crisi: i rifiuti sono in strada

Ancora rifiuti abbandonati fuori o sopra le nuove isole smart, la spazzatura vola anche in strada dove qualche volenteroso prova ad aprire con la tessera sanitaria i nuovi bidoni ma non riesce a far aprire le bocchette. Qualcuno si arrabbia fino a minacciare lo sciopero della Tari, l’assessore Alessandro Tesei chiede l’intervento tecnico della ditta che gestisce le isole e poi va sul posto a verificarne il funzionamento. "Ho trovato stamattina sul marciapiede e sulla strada davanti al mio studio carte e cartoni abbandonati da qualche incivile accanto ai nuovi cassonetti, cartoni che poi sono stati spazzati via dal vento – riferisce l’avvocato Paolo Marcozzi –. Li ho raccolti e ho tentato di aprire lo sportello del cassonetto della carta: ho avvicinato la tessera sanitaria e il display mi ha detto: ‘Utente abilitato, sfiorare il cassonetto con la mano’. Ho provato a sfiorare di qua e di là, ma il cassonetto non si è aperto. Il display diceva "errore". Ho fatto provare da un commerciante lì vicino ma il risultato è stato lo stesso. Conclusione: ho preso i cartoni (non miei) e li ho dovuti appoggiare al cassonetto, dove un’altra sventata li avrà di nuovo sparsi e ho riportato l’immondizia nel mio studio. Ma dove dovrei portarli? A questo non pagherò la prossima rata della Tari". La protesta corre anche sui social dove in diversi lamentano di non essere riusciti ad aprire le isole ‘intelligenti’. "La ditta – spiega l’assessore Tesei – ha fatto il check sul sistema e non risultano malfunzionamenti nell’arco della giornata. Nel primo pomeriggio sono passati anche gli addetti del Comune a verificare varie oasi e funziona tutto. Forse c’è qualcuno che non facendo la raccolta differenziata fa dei grossi sacchi neri che però non entrano nelle aperture e così le abbandonano, come per sfregio. Forse servono maggiori controlli e anche sanzioni a chi non effettua correttamente la differenziata. Oggi ho trovato grossi sacchi neri nell’isola davanti al circolo cittadino, isola che ho provato io stesso e funziona. Stiamo cercando altre soluzioni ma finora di praticabili non ve ne sono".