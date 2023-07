Raccolte migliaia di firme "La nostra storia è qui Non cancellate l’istituto"

Salvate l’Istituto di Storia delle Marche. Sembra essere questo il monito veicolato attraverso la petizione su Change.org che in due giorni ha raccolto oltre 4mila firme. Gente comune, pezzi della società civile, ma anche storici, esperti e ricercatori, personaggi di spicco della cultura su scala nazionale. Tutti a spingere affinché l’ente pubblico istituito per legge 53 anni fa non scompaia dalla scena. Negli ultimi due anni la giunta regionale ha cancellato il fondo a rendicontazione a sostegno dell’ex Istituto dei Movimenti di Liberazione delle Marche (titolo poi riassunto in Istituto di Storia delle Marche). Il rischio che non ci sia un due senza tre perchè questo significherebbe la chiusura immediata del centro di ricerca storica che ha sede ad Ancona. "È triste dover giustificare la richiesta di una somma come se noi ci traessimo dei vantaggi. Noi non approfittiamo dei soldi pubblici, cerchiamo solo di mantenere in vita uno scrigno di cultura e di storia. Presidente e vicepresidenti non percepiscono neppure un euro, ma ci sono dei costi vivi da affrontare". Carla Marcellini (nella foto), docente e vicepresidente dell’Istituto di Storia delle Marche, è contrariata per quanto sta accadendo.

L’Istituto presieduto dal grande storico Franco Amatori rischia di scomparire se nella prossima variazione di bilancio la giunta regionale di centrodestra non troverà almeno 50mila euro per coprire il buco economico dello scorso anno e di quello in corso. Martedì prossimo dovrebbe arrivare l’ufficialità sulla scelta fatta da Palazzo Raffaello: "Speriamo di risolvere questo problema, altrimenti l’istituto chiuderà immediatamente i battenti, lasciandone la responsabilità in toto alla Regione stessa" aggiunge la Marcellini che intanto martedì pomeriggio, dopo la pubblicazione del primo servizio sul tema da parte del nostro giornale, ha attivato la petizione. Ieri pomeriggio alle 18 le firme raccolte avevano raggiunto quota 4.163 per una petizione diretta non soltanto genericamente alla Regione Marche, ma a quattro figure precise, a partire dal governatore Francesco Acquaroli; con lui l’assessore al bilancio Goffredo Brandoni, la collega alla cultura Chiara Biondi e il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, in passato criticato per il suo no alle Pietre d’Inciampo dedicate ai deportati nei lager nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un‘idea nata d’istinto, come ci racconta la promotrice, Carla Marcellini: "La mattina ho letto il servizio del Carlino e la denuncia dell’articolo era stata così ben tratteggiata che ho pensato dovessimo alimentare la protesta – spiega la vicepresidente dell’Istituto – . Nei giorni successivi sono usciti altri servizi e altri articoli che hanno aumentato la potenza e basandomi su quelli ho visto che la petizione ha preso sempre più corpo".

Pierfrancesco Curzi