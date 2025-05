Raccolti 500 chili di rifiuti con l’iniziativa di Plastic free

Sono stati raccolti oltre 500 chili di rifiuti fra cui sacchi, materiale edili, una batteria, cartellonistica, una cuccia di un cane, a conferma che il luogo, alla periferia di Filottrano, è stato utilizzato come discarica abusiva. Al "clean up" hanno partecipato attivamente Teo Benigni, assessore all’ambiente, e alcuni membri dell’associazione nazionale Libera caccia. Il Comune ha patrocinato l’iniziativa portata avanti dall’associazione Plastic free.

"L’abbandono di rifiuti nell’ambiente, noto anche come ’littering’, spesso legato a un’inadeguata educazione civica e ambientale, ha gravi conseguenze ambientali, come l’inquinamento del suolo e delle acque, il degrado del paesaggio e la compromissione della salute umana e della fauna selvatica - spiega Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche e Umbria -. I rifiuti abbandonati possono rilasciare sostanze tossiche nel terreno e nell’acqua, contaminando le falde acquifere. Inoltre, i rifiuti non biodegradabili possono persistere nell’ambiente per decenni, causando danni irreparabili agli ecosistemi".