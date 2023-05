Raccolti i rifiuti dei villaggi turistici

Armati di ramazza e secchi di plastica hanno setacciato parte delle aree verdi dietro i maggiori villaggi turistici di Numana, a pochi metri dal fiume che arriva dritto alla spiaggia al confine con Porto Recanati, per raccogliere quanta più immondizia possibile nei dintorni. E così è stato, hanno portato via decine di chili di rifiuti lasciati lì da mani impunite o portati in loco dagli agenti atmosferici nel corso dell’inverno da poco concluso. La soddisfazione di quei volontari è stata grande quando hanno visto quanto compiuto alla fine della mattinata di lavoro, con diversi sacchi chiusi ai loro piedi. Alcuni rifiuti ingombranti saranno rimossi nei prossimi giorni. Agli indisciplinati va il monito dei volontari e degli operatori del turismo numanese che si apprestano a cominciare la stagione estiva confidando in questo primo periodo primaverile.