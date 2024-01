‘Raccomandati’ allo show di Popsophia: "La Lupacchini seduta in prima fila"

Il caos organizzativo all’evento di Popsophia dedicato a Raffaella Carrà la sera della Befana continua a tenere banco. Stavolta è la consigliera comunale Dem Mirella Giangiacomi a commentare l’operato della collega di Fratelli d’Italia Angelica Lupacchini: "Le vorrei dare un consiglio _ ha scritto in un post la Giangiacomi in riferimento ai presunti favoritismi all’ingresso _: eviti di continuare a raccontare storie su quanto è successo sabato sera. Intanto le dico che io c’ero sotto la pioggia in fila all’ingresso principale dell’Auditorium. Andando via, perché era ormai evidente che i posti fossero esauriti, ho notato una piccola fila di persone nello spazio fuori della Sala Boxe dal quale si arriva all’ingresso laterale dell’Auditorium e un pensiero veloce mi ha sfiorato: chi sarà entrato di qua? La risposta è nel video dal sonoro molto esplicito. Aggiungo che una foto che la vede seduta in prima fila smentisce anche l’altra sua dichiarazione ‘Sono stata in piedi perché ho ceduto il mio posto’. Io consigliera, credo che lei sabato non sia stata l’unica ad avere avuto quell’ingresso ‘privilegiato’, ma credo l’unica a essere stata sfortunata perché qualcuno arrabbiato in quella fila l’ha filmata. Succede, è umano commettere errori, ma lei, come me, ha un ruolo istituzionale, quindi si scusi e metta fine a questa storia".