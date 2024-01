Raccomandati alla Mole, ora spunta un video. "La consigliera Fdi si scusi e si dimetta"

Ancona, 9 gennaio 2024 – Favoritismi per l’ingresso all’Auditorium della Mole nella serata dell’Epifania per lo spettacolo di Popsophia dedicato a Raffaella Carrà: in un video lungo 54 secondi le accuse del centrosinistra alla presidente della Commissione consiliare Cultura, Angelica Lupacchini.

Ieri l’esponente di Fratelli d’Italia al Carlino aveva raccontato che l’unica persona aiutata a entrare, dribblando la fila di gente arrabbiata al freddo e sotto la pioggia, era stato il padre. Il Carlino ha avuto la possibilità di visionare quel video.

Nei 54 secondi della registrazione, girata da un privato cittadino che si trovava in fila sabato sera, si nota la Lupacchini rivolgersi ad altre persone, e non al padre, e all’organizzazione per consentirne l’accesso.

Video che si conclude con le proteste di chi invece, meno fortunato, dentro l’Auditorium non è riuscito a entrare. Duro l’affondo del consigliere di opposizione Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi) che chiede le dimissioni della Lupacchini dalla guida della Commissione Cultura: "L’esponente di Fratelli d’Italia liquida come ‘ridicole’ le nostre accuse _ attacca Pesaresi e nega l’accaduto dicendo di aver solo favorito l’entrata del padre. Per sua sfortuna un video la ritrae la sera dell’evento alla Mole. Alle spalle del personale della sicurezza, osserva avanti a sé la fila di gente ammassata e bloccata sotto l’acqua in attesa di entrare. Con indifferenza, la consigliera inizia a indicare e chiamare i suoi amici che devono essere fatti passare.

Diligentemente i bodyguards si premurano di far entrare i raccomandati sotto le proteste degli altri mentre lei torna a godersi lo spettacolo".

Il video è reale, ma per il momento non è stato postato sui social: "Non ho intenzione di pubblicarlo perché vi sono ripresi volti di persone comuni che non avendo santi in paradiso sono rimaste fuori sotto la pioggia. Sarei invece felice di vedere e condividere un bel video nel quale la Lupacchini chieda scusa ai cittadini per le bugie raccontate, la brutta figura istituzionale e il pessimo esempio che ha dato dall’alto del suo ruolo. Un ruolo da cui dovrebbe, per un minimo moto di decenza, dimettersi".

Tutto è nato dal caos organizzativo dell’atteso evento gratuito, posticipato dal 27 dicembre al 6 gennaio scorso, ma nel frattempo chi si era prenotato per la prima data è stato ‘scavalcato’, attivando vibranti proteste. In tanti, venuti da fuori provincia, sono stati costretti a tornarsene a casa senza aver assistito allo show. A tal proposito la direzione di Popsophia starebbe pensando a mettere in scena una replica dello spettacolo ‘Tanti auguri’, con un occhio di riguardo preventivo proprio per gli spettatori prenotati e rimasti fuori nella travagliata serata della Befana.