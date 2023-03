"Racconto belle storie e cantiamo con il pubblico: ci divertiremo"

E’ Stefano De Martino a chiudere la stagione della Fenice di Senigallia. Il suo primo spettacolo, ‘Meglio stasera - Quasi un one-man show’, oggi (ore 21) dimostrerà tutte le doti del ballerino e conduttore televisivo, noto anche per la sua relazione con Belen Rodriguez, da cui ha avuto un figlio.

De Martino, ‘se stasera sono qui è perché...’, cantava Tenco. Lei come continuerebbe?

"E’ perché ho delle belle storie da raccontare e canzoni da cantare insieme e sono sicuro che potremmo passare un paio di ore divertenti e leggere".

Che Stefano De Martino scoprirà chi magari la conosce solo per ‘Amici’?

"Conoscerà più di uno Stefano De Martino perché canterò, ballerò e mi racconterò. Storie e aneddoti di un ragazzo di fine anni ‘80 che aveva un sogno, ma anche un piano B pronto a salvare tutto".

Conduttore, ballerino, cantante, intrattenitore. Lo show è anche una sfida con sé stesso?

"Più che una sfida, continuo a studiare e provare per fare al meglio più cose perché sono innamorato da sempre del varietà, che unisce tutti i generi e mi piace intrattenere il pubblico raccontando storie attraverso la parola, la canzone e la danza". ‘Mai una canzone per volta’. Vuol dire che ama i medley?

"Non sono tanto dei medley quanto veri e propri mash up e giochi musicali. Mescoliamo le canzoni, unendo note e parole il risultato sono nuove canzoni che conservano però le suggestioni e le emozioni degli originali. Il risultato è talmente naturale che il pubblico a volte quasi non se ne accorge e canticchia la ‘nuova’ canzone".

Ama improvvisare con il pubblico? Chi sta nelle prime file deve temere qualcosa?

"Vado a scovare anche quelli che si siedono in fondo. Nessuno deve sentirsi al sicuro, ma sarà divertente, lo prometto".

Come showman chi l’ha ispirata?

"Ho tanti maestri e punti di riferimento. Vado spesso a teatro, guardo film, leggo molto, mi sento sempre a scuola. Amo una certa tv del passato, della quale apprezzo la leggerezza e l’eleganza: Walter Chiari, Lelio Luttazzi, Corrado e molti altri".

Stufo di apparire sui giornali di gossip o è un prezzo da pagare?

"Non mi è mai pesato più di tanto. L’unico cruccio è per mio figlio, che non voglio venga in qualche modo turbato".

Raimondo Montesi