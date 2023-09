"Racing for Maria Cristina" in centro. Oltre cento partecipanti in marcia

Oltre cento partecipanti in marcia. Nel segno del sostegno alla Fondazione Airc Marche e nel ricordo di Maria Cristina Cocca, giovane rotariana di Ascoli prematuramente scomparsa dopo aver combattuto tenacemente contro un brutto male. È quanto promosso, domenica mattina, dal Distretto Rotaract 2090 in centro a Falconara. All’evento, la prima ‘Racing for Maria Cristina’, hanno partecipato persone da tutto il centro Italia, che si sono alternate nelle due mini-maratone da 2 e 6 chilometri. Prima della partenza, in piazza Mazzini è stato organizzato un toccante ricordo di Maria Cristina in presenza dei familiari. "Ricordare vuol dire riportare al cuore. Mia figlia è sempre viva, dentro ciascuno di noi – ha detto la mamma Rosaria, visibilmente commossa –. Vi ringrazio per questo appuntamento speciale, che potrà contribuire a sostenere la ricerca contro il cancro". Presenti anche il sindaco Stefania Signorini con gli assessori a Sport e Viabilità, Raimondo Baia e Romolo Cipolletti. Hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione – il cui ricavato è stato devoluto interamente all’Airc – anche l’Atletica Falconara, la locale sezione Avis, la Protezione civile, la Croce Gialla e la polizia locale.

g. g.