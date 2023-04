"Raddoppiare la sosta a monte"

Di fatto queste spiagge sono informalmente a numero chiuso nel senso che non possono accogliere oltre un certo numero di persone. E ad oggi abbiamo 7mila presenze ogni domenica a Portonovo. C’è anche un problema di accesso viabilistico in riferimento ai parcheggi oggi disponibili. Sarà necessario raddoppiare il parcheggio a monte. Ma tornando alla questione il mio punto di vista è chiaro. Le spiagge sono di tutti, non sono chiuse a certe persone né tantomeno ai turisti ma di sicuro gli accessi vanno regolamentati sapendo che le misure adottate dall’attuale Amministrazione, compreso il sistema di prenotazione degli spazi negli stabilimenti è stato fallimentare. Sappiamo dei problemi che si riscontrano a Mezzavalle e alla deturpazione che spesso la massiccia presenza di frequentatori determina. Sarà dunque necessario incrementare il numero di controlli su quella zona. E sempre in tema di sicurezza anche il numero di parcheggi vista la sosta selvaggia che viene praticata in prossimità dello ‘stradello’ che conduce al mare. Una attenta verifica sarà fatta anche sulle tariffe praticate per vedere che margini di manovra ci sono, ma ogni decisione, e ci tengo a ribadirlo, verrà fatta di concerto con gli operatori della baia che di sicuro sanno come aggredire determinati problemi per arrivare a una loro risoluzione. La dialettica e il confronto dovranno tornare a essere al centro dell’azione amministrativa proprio per dare risposte esaustive considerando anche il problema degli incendi che impone un intervento massiccio di prevenzione e la strategia complessiva relativamente alle vie di fuga.